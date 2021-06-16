Португалия: стоимость лекарств мешает доступу к здравоохранению

Стоимость лекарств - одна из основных финансовых трудностей, с которыми португальцы сталкиваются при доступе к здравоохранению, согласно отчету, подготовленному BPI - Фонд экономики здравоохранения «la Caixa».

Доля людей из низшего социально-экономического класса, которые перестали покупать необходимые им лекарства, составила 15%.

Для тех, кто обращается в Национальную службу здравоохранения (СНС) с неожиданной болезнью, основными расходами являются возмещение стоимости рецептурных лекарств, говорится в отчете «Доступ к здравоохранению - выбор граждан в 2020 году».

Потребуется дополнительная оценка, чтобы понять, связана ли проблема с ценой на определенные лекарства или объемом выписанных рецептов.

С другой стороны, доля людей, которые указали, что запрашивали замену фирменного препарата на дженерик, с годами уменьшилась, хотя в 2020 году она все еще составляла 24,6%.