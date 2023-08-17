Португалия: стоимость потребительской корзины пошла вниз

После недели, в течение которой набор продуктов вырос на два евро, до 128,34 евро, цена корзины продуктов питания, на которую распространяется «нулевой НДС», снова упала.

В целом, продукты, контролируемые Португальской ассоциацией по защите прав потребителей и входящие в эту корзину, подешевели на 1,19 евро в период с 10 по 16 августа, в результате чего стоимость набора составила 127,15 евро.

Среди 63 продуктов, отслеживаемых DECO Proteste, 41 освобожден от НДС, включая такие продукты, как индейка, курица, ставрида, хек, лук, картофель, морковь, банан, яблоко, апельсин, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр или масло.

На текущей неделе больше всего подорожали сыр, рис и горох.