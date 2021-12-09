Португалия: стоимость строительства нового дома выросла на 7,4 процента

Кризис сырья и нехватка рабочей силы удорожают строительство новых домов.

В октябре расходы выросли более чем на 7%, это самый большой рост с августа 2008 года.

Согласно оценкам, опубликованным Национальным институтом статистики (INE), затраты на строительство нового жилья в октябре выросли на 7,4% в годовом исчислении.

По данным португальского статистического управления, цены на материалы и стоимость рабочей силы соответственно выросли на 8,8% и 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что отражает кризис дефицита рынка.

Что касается роста оплаты труда, наблюдается также самый большой прогресс за последние 13 лет.

Бывают месяцы, когда расходы на строительство новых домов резко возрастают после периода большой стабильности за последнее десятилетие, даже в период вмешательства тройки с 2011 по 2014 год и первоначального воздействия пандемии в прошлом году.

Строительный сектор является одним из тех, которые больше всего пострадали от нехватки рабочей силы, причем конфедерация, представляющая этот сектор, Португальская Конфедерация строительства и недвижимости, декларирует нехватку 70 тысяч рабочих.

Кроме того, на отрасль оказывает давление рост цен на сырье, цены на энергоносители и строительные материалы - тенденции, которые наблюдаются во всем мире и которые, как ожидается, стабилизируются только в следующем году.