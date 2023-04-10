Португалия: стоимость строительства растет, но медленно

По оценкам Национального института статистики (INE), в феврале затраты на строительство нового жилья выросли на 9,1% в годовом исчислении, что на два процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце.

Это был первый месяц с января 2022 года, когда затраты на строительство выросли менее чем на 10%. Однако с января 2010 г. они не зафиксировали никакой коррекции, согласно ряду данных INE.

Цены на материалы и стоимость рабочей силы изменились в годовом исчислении соответственно на 9,3% и 8,8%. По стоимости материалов это самый скромный рост с июня 2021 года.

По данным INE, «затраты на материалы внесли 5,3 п.п. в формирование годового темпа изменения индекса стоимости строительства нового жилья (по сравнению с 5,9 п.п. в январе), трудовая составляющая - 3,8 п.п. (что сопоставимо с 5,2 процентных пункта в предыдущем месяце).

Среди материалов, которые в наибольшей степени повлияли на эти колебания, выделяется цемент, с годовым ростом цен примерно на 40%, древесина и изделия из дерева, с колебаниями более чем на 20%, и товарный бетон, с ростом почти на 20%.