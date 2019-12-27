Португалия: стоимость табака вырастет, а заменителей — понизится
Представители Здравоохранения Португалии бьют тревогу по поводу злоупотребления португальцами табачной продукции.
Законов, направленных против курильщиков, становится больше
Главное Управление здравоохранения предложило повысить цены на табачные изделия, чтобы сократить их потребление. Предложение уже рассматривает премьер-министр Антонио Коште. Пока нет сведений, насколько будет повышена стоимость, пишет lusitanasol.ru.
Одновременно с этим поступило предложение снизить цены на заменители никотина, чтобы курильщикам было проще расстаться с вредной привычкой. Уже два года правительство выделят субсидии на закупку Варениклина — препарата, который помогает в борьбе с опасной для здоровья зависимостью. Благодаря этому цена дорогого лекарства снижена на 37%.
Есть сведения, что в парламент должен поступить на рассмотрение закон о запрете курения в автомобиле в присутствии детей.