Португалия: стоимость табака вырастет, а заменителей — понизится

Законов, направленных против курильщиков, становится больше

Главное Управление здравоохранения предложило повысить цены на табачные изделия, чтобы сократить их потребление. Предложение уже рассматривает премьер-министр Антонио Коште. Пока нет сведений, насколько будет повышена стоимость, пишет lusitanasol.ru.

Одновременно с этим поступило предложение снизить цены на заменители никотина, чтобы курильщикам было проще расстаться с вредной привычкой. Уже два года правительство выделят субсидии на закупку Варениклина — препарата, который помогает в борьбе с опасной для здоровья зависимостью. Благодаря этому цена дорогого лекарства снижена на 37%.

Есть сведения, что в парламент должен поступить на рассмотрение закон о запрете курения в автомобиле в присутствии детей.