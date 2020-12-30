Португалия: стоимость жилья продолжает расти

Рост рыночных цен на жилье испытывал некоторое замедление, но оценка недвижимости, которую банки делают в момент выдачи кредита, растет более трех лет подряд. Даже пандемии не удалось повлиять на этот рост. В ноябре средний показатель по стране составлял 1144 евро за кв. м.

Оценка банка росла 35 месяцев подряд до февраля этого года, но в марте эта цепочка была разорвана: по данным Национального института статистики (INE), индикатор упал на один евро. Однако с марта оценка банка продолжила свой рост.

В ноябре рост составил до 13 евро по сравнению с октябрем. В случае квартир рост составил около семи евро - до 1252 евро за кв. м, в домах 13 евро (до 954 евро за квадратный метр).

В некоторых регионах цена выше средней по стране. Лиссабон, как и следовало ожидать, находится высоко (1507 евро за кв. м), но лидирует Алгарве (1562 евро за кв. м). В регионе Порту средняя цена 1248 евро за кв. м.

На противоположном конце ценовой линейки находится район Бейраш и Серра-да-Эштрела, где средняя стоимость квадратного метра составляет 669 евро.