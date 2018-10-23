Португалия: столица повышает туристический налог

Напомним, что сбор в размере 1 евро взимался с отечественных и зарубежных туристов с каждого ночлега в отеле или помещениях для местного размещения (alojamento local).

На днях муниципалитет Лиссабона заявил, что с 1 января 2019 г. повысит TMT вдвое, т.е. до 2 евро за ночлег.

Согласно заялению советника мэрии Мануэла Грилу, доходы от TMT будут направлены на «усиление уборки в городе и улучшение транспортного сообщения в районах, где наиболее развит туризм».