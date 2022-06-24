Португалия: столица вложит миллионы в развитие туризма

Инвестиции в размере 6,1 млн евро будут профинансированы компаниями в 1,8 млн, 2,5 млн за счет туристического налога Лиссабона, 1 млн за счет ERT-RL и 810 тыс. евро за счет Turismo de Portugal.

Лиссабонская туристическая ассоциация (ATL) в партнерстве с компаниями этого сектора инвестирует в 2022 году 6,1 миллиона евро в развитие туризма в регионе в контексте постпандемического восстановления после Covid-19.

По словам Витора Кошты, большая часть запланированных инвестиций направлена ​​на планы маркетинга и продаж для компаний на зарубежных рынках (три миллиона евро), включая участие в международных мероприятиях, онлайн-кампании и акции по продвижению и продажам с операторами или другими каналами.

«Туризм занимает центральное место и является приоритетом для городского совета Лиссабона», - сказал мэр Карлуш Моэдаш в своем выступлении, отметив, однако, что «он должен что-то принести лиссабонцам», чтобы «не создавать трений».