Португалия: столица вложит миллионы в развитие туризма

Пятница, 24 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: столица вложит миллионы в развитие туризма

В 2022 году Turismo de Lisboa инвестирует 6,1 млн евро в продвижение региона.

Инвестиции в размере 6,1 млн евро будут профинансированы компаниями в 1,8 млн, 2,5 млн за счет туристического налога Лиссабона, 1 млн за счет ERT-RL и 810 тыс. евро за счет Turismo de Portugal.

Лиссабонская туристическая ассоциация (ATL) в партнерстве с компаниями этого сектора инвестирует в 2022 году 6,1 миллиона евро в развитие туризма в регионе в контексте постпандемического восстановления после Covid-19.

По словам Витора Кошты, большая часть запланированных инвестиций направлена ​​на планы маркетинга и продаж для компаний на зарубежных рынках (три миллиона евро), включая участие в международных мероприятиях, онлайн-кампании и акции по продвижению и продажам с операторами или другими каналами.

«Туризм занимает центральное место и является приоритетом для городского совета Лиссабона», - сказал мэр Карлуш Моэдаш в своем выступлении, отметив, однако, что «он должен что-то принести лиссабонцам», чтобы «не создавать трений».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)