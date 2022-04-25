Португалия. Столичный парк биоразнообразия появится в Сейшале

Понедельник, 25 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия. Столичный парк биоразнообразия появится в Сейшале

На первом этапе парк займет 7 га. В будущем он охватит площадь более 400 гектаров, что сделает его вторым по величине городским парком в столичном районе Лиссабона.

Рядом с пляжами и в тесной связи с соседним лесом Кинта-да-Апоштиса, с его лагунами, флорой и другими природными достопримечательностями, в парке будут оборудованы дорожки для ходьбы, бега и езды на велосипеде, соединяющиеся с сетью туристических тропинок муниципалитета Сейшал.

Здесь появятся велодорожки, дополнительные парковки, освещение со светодиодной технологией на базе солнечной энергии, а также зона экологического просвещения.

Не окажутся лишними вспомогательное оборудование, санитарные и многоцелевые помещения, смотровая площадка.

На данный момент ведутся работы по прокладке водопровода, электроснабжению, вывескам, ограждениям, скамейкам.

Муниципальные инвестиции составят более 547 тысяч евро. «Этот новый парк, благодаря своему расположению и территории, станет пространством передового опыта для населения. В тихом районе, в гармоничном контакте с природой и биоразнообразием, парк будет способствовать позитивному отношению к экологии и защите окружающей среды», - подчеркивает мэр Сейшала Жоаким Сантуш.

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