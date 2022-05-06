Португалия: столкнулись два судна Transtejo и Soflusa

Пятница, 06 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: столкнулись два судна Transtejo и Soflusa

Авария произошла рано утром 6 мая, никто из 696 пассажиров не пострадал.

Администрация Transtejo/Soflusa приказала начать внутреннее расследование для выяснения причин, которые привели к столкновению двух лодок, принадлежащих речной транспортной компании.

По данным Transtejo, в 07:25 произошло столкновение между лодкой Soflusa (Баррейру - Террейру-ду-Пасу), на борту которой находилось 580 пассажиров, и судном Transtejo (Сейшал - Кайш-ду-Содре), с 116 пассажирами на борту.

После надлежащей проверки морскими властями два касилейруш возобновили свою штатную работу.

Transtejo обеспечивает речное сообщение между Сейшалом, Монтижу, Касильяшем и Трафария/Порту Брандау в районе Сетубал и Лиссабоном, а Soflusa отвечает за соединение Баррейру со столицей.

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