Португалия: столкнулись два судна Transtejo и Soflusa

Администрация Transtejo/Soflusa приказала начать внутреннее расследование для выяснения причин, которые привели к столкновению двух лодок, принадлежащих речной транспортной компании.

По данным Transtejo, в 07:25 произошло столкновение между лодкой Soflusa (Баррейру - Террейру-ду-Пасу), на борту которой находилось 580 пассажиров, и судном Transtejo (Сейшал - Кайш-ду-Содре), с 116 пассажирами на борту.

После надлежащей проверки морскими властями два касилейруш возобновили свою штатную работу.

Transtejo обеспечивает речное сообщение между Сейшалом, Монтижу, Касильяшем и Трафария/Порту Брандау в районе Сетубал и Лиссабоном, а Soflusa отвечает за соединение Баррейру со столицей.