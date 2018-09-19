Португалия: стоматолог - в районной поликлинике

Так называется новая программа, запущенная министерством здравоохранения, которая сделает возможным проведение консультаций врачами-стоматологами в медучреждениях Национальной службы здравоохранения (SNS), включая районные поликлиники (centros de saúde), во всех муниципалитетах к 2020 году. С этой целью правительство подписало соответствующие протоколы с 65 муниципалитетами.

Согласно заявлению минздрава, программа «Saúde Oral Para Todos» имеет своей целью «создание, по крайней мере. одного стоматологического отделения на группу медицинских центров (ACES) к концу нынешней легислатуры (период деятельности законодательного органа. - Прим.). «На 30 июня 2019 г. планируется охватить около 30% муниципалитетов», - заявил помощник госсекретаря в области здравоохранения Фернанду Араужу.

Намерение правительства позаботиться о здоровье полости рта населения начало реализовываться на практике пару лет назад. В2016 году были запущены пилотные экспериментальные проекты в 13 районных поликлиниках, которые начали тиражироваться в других регионах. На сегодняшний день уже существуют 63 отделения по уходу за полостью рта в учреждениях первичной медико-санитарной помощи с севера до юга страны. Эти отделения расположены в 53 муниципалитетах, и в каждом из них есть, по крайней мере, один стоматологический кабинет.

Фернандо Араужу пояснил, что «направлять пациентов к стоматологу будет семейный врач» и что «проект не включает дорогостоящие методы лечения, такие как зубные имплантаты или протезы», напомнив, вместе с тем, «что наиболее нуждающиеся пожилые люди получат доступ к дополнительным льготам, с возмещением части расходов».