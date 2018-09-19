Португалия: стоматолог - в районной поликлинике

Среда, 19 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: стоматолог - в районной поликлинике

«Saúde Oral Para Todos» («Здоровье полости рта - для всех»).

Так называется новая программа, запущенная министерством здравоохранения, которая сделает возможным проведение консультаций врачами-стоматологами в медучреждениях Национальной службы здравоохранения (SNS), включая районные поликлиники (centros de saúde), во всех муниципалитетах к 2020 году. С этой целью правительство подписало соответствующие протоколы с 65 муниципалитетами.

Согласно заявлению минздрава, программа «Saúde Oral Para Todos» имеет своей целью «создание, по крайней мере. одного стоматологического отделения на группу медицинских центров (ACES) к концу нынешней легислатуры (период деятельности законодательного органа. - Прим.). «На 30 июня 2019 г. планируется охватить около 30% муниципалитетов», - заявил помощник госсекретаря в области здравоохранения Фернанду Араужу.

Намерение правительства позаботиться о здоровье полости рта населения начало реализовываться на практике пару лет назад. В2016 году были запущены пилотные экспериментальные проекты в 13 районных поликлиниках, которые начали тиражироваться в других регионах. На сегодняшний день уже существуют 63 отделения по уходу за полостью рта в учреждениях первичной медико-санитарной помощи с севера до юга страны. Эти отделения расположены в 53 муниципалитетах, и в каждом из них есть, по крайней мере, один стоматологический кабинет.

Фернандо Араужу пояснил, что «направлять пациентов к стоматологу будет семейный врач» и что «проект не включает дорогостоящие методы лечения, такие как зубные имплантаты или протезы», напомнив, вместе с тем, «что наиболее нуждающиеся пожилые люди получат доступ к дополнительным льготам, с возмещением части расходов».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: стоматолог - в районной поликлинике

      «Saúde Oral Para Todos» («Здоровье полости рта - для всех»).

      Подробнее

    • Португалия: «расистский» вопрос

      Случай обнародовала газета Jornal de Notícias.

      Подробнее

    • Испания: конец привилегиям и льготам

      Премьер-министр Испании анонсировал проведение конституционной реформы.

      Подробнее

    • ЕС поддержит Мадрид по статусу Гибралтара


      ЕС окажет «полную поддержку» Мадриду в переговорах с Лондоном по Гибралтару.

      Подробнее

    • Италия: школа без смартфонов

      В Италии появилась первая школа, «свободная от смартфонов».

      Подробнее

    • Итальянцы поддерживают деятельность правительства


      Деятельность правительства Италии положительно оценивают 62% граждан.

      Подробнее

    • WhatsApp стал самым популярным мессенджером

      Мессенджеры стали самой популярной функцией в смартфонах россиян.

      Подробнее

    • Первый в мире поезд на водородном топливе

      В Германии начал курсировать первый в мире поезд на водородном топливе.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья