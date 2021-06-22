Португалия: стоматологи благодарят Роналду за публичный отказ от кока-колы

Президент Ордена стоматологов (Ordem dos Médicos Dentistas, OMD) поблагодарил Криштиану Роналду за то, что он публично отказался от употребления кока-колы и обратился к питьевой воде.

В заявлении, направленном в редакции новостей, Мигел Павау, президент OMD, высоко оценил жест португальской звезды, полагая, что «он может иметь последствия для здоровья миллионов детей и молодых людей».

«Сладкие напитки потребляются в чрезмерном количестве молодым поколением, включая детей, вызывая множество сопутствующих заболеваний, таких как ожирение, диабет и проблемы с ротовой полостью» - сокрушается Мигел Павау.

Жест Роналду во время конференции чемпионата Европы по футболу побудил президента отправить ему письмо, в котором он подчеркнул, что «неадекватные пищевые привычки, такие как чрезмерное потребление простых или добавленных сахаров, продвигаемые пищевой промышленностью, являются одним из основных факторов возникновения кариеса зубов - самого распространенного неинфекционного заболевания во мире».

Мигел Павау также отмечает, что у Coca-Cola «бюджет выше, чем у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Показать негативное влияние этих сладких напитков на здоровье очень сложно из-за огромных инвестиций, которые они вкладывают в рекламу, поэтому такие жесты, как у Криштиану Роналду, так важны».

«Я надеюсь, что капитан нашей команды продолжит повышать осведомленность о стиле здорового образа жизни, включая ежедневную чистку зубов», - заключает президент Ордена стоматологов Португалии.

На фото: Мигел Павау