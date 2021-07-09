Португалия - страна ЕС с наибольшим количеством ограничений

На данный момент Португалия уже является страной Европейского Союза с самыми строгими мерами, согласно с индексом Оксфордского университета в диапазоне от 0 (наименее строгий) до 100 (наиболее строгий).

Португалия зарегистрировала 74.07 баллов по состоянию на 6 июля.

Индекс строгости Оксфордского университета измеряет уровень ограничений на основе девяти показателей, включая закрытие школ, обязанности по работе на дому, запреты на поездки и другие.

Национальное значение соответствует уровню субрегиона, где ограничения выше, что в случае Португалии имеет значение, поскольку меры дифференцированы на уровне областей.

В настоящее время Португалия живет на уровне ограничений, аналогичных тем, которые были зарегистрированы в последние месяцы 2020 года, когда увеличение количества ежедневных случаев заболевания привело к реактивации чрезвычайного положения.

В муниципалитетах с наихудшей ситуацией движение по дорогам общего пользования ограничено с 23:00, работа на дому является обязательной, рестораны открыты до 22:30 по будням и до 15:30 по выходным, а вместимость на свадьбах или крестинах составляют 25% от возможного количества посетителей..

После Португалии, которая уже стала страной с наибольшим количеством ограничений с конца июня, обогнав Италию, следует Германия с индексом ограничений 67,59.

В большинстве стран ЕС уровень ограничений составляет от 40 до 50, за исключением Чешской Республики и Эстонии, где он меньше 40. За пределами ЕС в Великобритании чуть больше 50.

Во всем мире Португалия является двадцатой страной с самым высоким уровнем ограничений на данный момент среди более чем 100 стран. На первом месте Венесуэла с 87,96, за ней следуют такие страны, как Бангладеш, Шри-Ланка, Чили и Индия. Среди стран с наименьшими ограничениями - Новая Зеландия (22,2), Исландия (26,85) и Израиль (29,63).