Португалия - страна ЕС с самыми длинными тюремными сроками

Вторник, 27 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия - страна ЕС с самыми длинными тюремными сроками

Португалия является европейской страной с самой высокой средней продолжительностью тюремного заключения.

Согласно отчету, опубликованному 27 июня, в Португалии в 2021 году продолжительность тюремного заключения составляла 30,6 месяца, что более чем вдвое превышает средний показатель по Европе (11,2 месяца).

Согласно SPACE I, ежегодному отчету по уголовной статистике Совета Европы - европейской организации по защите прав человека, демократии и верховенства закона - Португалия выделяется среди 46 проанализированных стран как страна, где средняя продолжительность тюремного заключения отбытия наказания заключенными является самым высоким.

По этому показателю республика опережает Украину (27,9 месяца) и Молдову (27,7 месяца).

На противоположном полюсе находится Кипр со средней продолжительностью 1,3 месяца.

С другой стороны, почти пятая часть заключенных в Португалии (19%) не отбывала тюремное заключение в результате вынесения приговора в январе 2022 года.

В январе 2022 года в Португалии было 114 заключенных на 100 000 жителей, что немного ниже среднего показателя по Европе (117 заключенных на 100 000 жителей).

Однако это была четвертая европейская страна с самым высоким процентом заключенных в возрасте 50 лет и старше, почти четверть заключенных соответствуют этому критерию (24%), уступая только Испании (25%), Италии (28%) и Лихтенштейну (33%).

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