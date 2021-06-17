Португалия - страна ЕС, в которой больше всего доверяют вакцине

В Португалии население доверяет вакцинам против Covid-19, причем 95% респондентов считают вакцины безопасными, согласно данным Евробарометра.

На вопрос о том, согласны ли они с утверждением «вакцины безопасны», 46% респондентов из Португалии ответили «полностью согласны», а 49% «склонны согласиться».

В результате Португалия занимает первое место с точки зрения доверия к вакцинам. За ней следует Испания с 92%, при том что в среднем по Европе показатель составляет 81%.

86% португальцев говорят, что они считают вакцины, одобренные в ЕС, безопасными - наибольшее число, за которым снова следует Испания (83%), и 70% говорят, что «они не понимают, почему люди не хотят проходить вакцинацию», поставив Португалию на второе место, уступив Испании.

Девяносто пять процентов португальцев также считают, что «вакцины эффективны», при этом 45% «полностью согласны» с этим заявлением, а 50% склонны соглашаться, что делает Португалию страной ЕС, которая больше всего верит в эффективность вакцин.

Что касается обязательной вакцинации, Португалия снова оказалась на первом месте: 82% португальцев согласны с утверждением, что «каждый должен быть вакцинирован против Covid-19, это гражданский долг», а 62% считают, что вакцинация должна быть обязательной.

В целом 75% населения Европы считают вакцину Covid-19 единственным способом положить конец нынешней пандемии, и 79% намереваются пройти вакцинацию до конца года.