Португалия – страна мечты

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия – страна мечты

Согласно результатам подсчета The Social Progress Index, Португалия оказалась на 18-й строчке таблицы, поднявшись за год на шесть позиций, и опередив 175 стран.

Португальцы стали лучше жить

Индекс социального прогресса рассчитывается с 2013 года, при этом учитываются полсотни факторов, которые сгруппированы по трем основным направлениям:

основные потребности человека — питание, вода, доступная медицина и жилье, обеспечение безопасности, электричество и прочие необходимые для выживания удобства;

основы благополучия — безопасность экологии, доступ к информации, развитость коммуникаций, уровень грамотности и здравоохранения;

возможность развития и реализации человеческого потенциала — в плане личностного роста и в качестве члена общества.

В результате выяснилось, что Португалия за 12 месяцев переместилась с 24-й на 18-ю позицию. На успех главным образом повлияла стратегия предоставления всем людям равных возможностей, как физических, так и личностных.

В то же время Правительство страны осознает, что еще многое предстоит сделать, и в первую очередь — предоставить всем равные права для доступа к медицинским услугам и получению высшего образования.

Стоит обратить внимание на тот факт, что Португалия смогла по Индексу социального прогресса опередить США, Бельгию и Австрию, пишет lusitanasol.ru.

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