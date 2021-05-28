Португалия: стратегия вакцинации изменилась

«Отныне стратегия будет более направлена на освобождение экономики, потому что программа по защите пожилых людей и устойчивости к внешним воздействиям практически завершена», - сказал Энрике Гувейя-и-Мелу на встрече с президентом республики и члены правительства.

Координатор целевой группы плана вакцинации против Covid-19 объяснил, что новая стратегия будет стремится обеспечить «согласованность по всей стране».

«Следовательно, больше внимания будет уделяться Северу, региону Лиссабона и долины Тежу, Азорским островам и Алгарве», - подчеркнул он.

У организаторов есть два типа задач. Один из них - поддерживать высокий уровень вакцинации, чтобы с этого момента можно было быстрее освободить экономику. Другой связан с количеством вакцин, прибывающих на национальную территорию и использованием этих вакцин по очень строгим критериям.

Согласно данным, опубликованным координатором, к 26 мая на материковой части Португалии было введено 5,2 миллиона вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, из которых 1,8 миллиона - вторые дозы.