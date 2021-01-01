Португалия стремится к сокращению рекордного госдолга

Страна станет целью проведения восьми рейтинговых оценок в течение шести месяцев в 2021 году. Как обычно, Португалия вернется к проверке кредитных рейтинговых агентств, которые будут особенно внимательно относиться к возвращению на путь сокращения долга после достижения рекордов в 2020 году.

Несмотря на то, что действия в начале пандемии ухудшили прогноз, основные агентства в конечном итоге не понизили рейтинг Португалии из-за воздействия вспышки вируса.

По прошествии нескольких лет, в течение которых страна сокращала государственную задолженность, пандемия заставила государство обратить вспять тенденцию к увеличению финансирования с рынков для удовлетворения возросших потребностей. По оценке правительства, на 2020 год долг составит 134,8% ВВП, что является историческим максимумом для страны.

В 2021 году прогноз составляет 130,9%. Падение (сопровождающееся сокращением расходов на управление долгом) произойдет даже в случае увеличения номинальной стоимости долга, поскольку основная причина, вероятно, будет в экономике.

Возврат к траектории сокращения долга должен стать одним из ключевых факторов, на которые агентства будут обращать внимание в 2021 году. 26 февраля агентство DBRS приступит к оценке рейтинга долга Португалии . Следующим будет Standard & Poor's 12 марта и Moody's неделей позже, 19 марта. Fitch последним проведет первую оценку (по две для каждого учреждения) 14 мая.

Во втором туре порядок будет таким же. DBRS запланирован на 27 августа, Standard & Poor's - на 10 сентября, Moody's - на 17 октября, а Fitch завершит цикл 12 ноября. Несмотря на то, что по закону они обязаны представлять расписание, агентства, однако, не обязаны публиковать отчеты, поэтому даты являются только ориентировочными.