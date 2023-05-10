Португалия стремится повысить цифровую финансовую грамотность

В отчете, опубликованном 10 мая, BdP отмечает, что эта стратегия, которая будет разработана в течение пяти лет, «направлена ​​на то, чтобы помочь людям, живущим в Португалии, развить знания, отношение и поведение, связанные с использованием цифровых финансовых услуг».

Для этого существует «объединение усилий соответствующих партнеров» по ​​увеличению этого показателя, также направленное на поддержку индивидуальной финансовой устойчивости и финансового благополучия.

Стратегия основана на четырех основных целях: «признать важность цифровой финансовой грамотности и обеспечить, чтобы каждый имел доступ к качественному обучению цифровым финансам», «обеспечить, чтобы доступ к цифровым финансовым услугам и их использование основывались на адекватной информации и знаниях», «содействие безопасному использованию цифровых финансовых услуг» и «повышение эффективности инициатив цифрового финансового образования с использованием фактических данных, оценки и координации».

Для достижения этих целей отчет содержит в общей сложности почти 40 типов действий, включая действия по повышению осведомленности, поощрение развития инициатив, установление регулярных каналов связи с контактными лицами или повышение осведомленности о сообщениях о мошенничестве.

С точки зрения охвата, в плане реализации на 2023–2028 годы для инициатив финансового образования определены пять приоритетных целевых групп: молодежь, пожилые люди, лица с низким доходом и/или низким уровнем образования, женщины и другие потенциально уязвимые группы.

Программа рассчитана на пять лет и затем должна пройти оценку.