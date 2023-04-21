Португалия стремится привлечь цифровых кочевников

Министр труда утверждает, что необходимо «делать ставку на привлечение населения в Португалию», повторяя, что страна позиционирует себя как обладающая «потенциалом для привлечения цифровых кочевников».

В настоящее время в Португалии работает 650 000 иммигрантов, что в шесть раз больше, чем в 2015 году, отмечает Ана Мендеш Годинью.

Таким образом, министр защищает «вклад иностранных рабочих в развитие Португалии», подчеркивая, что в взносах на социальное обеспечение иностранцы уже составляют 10% работников, которые активно участвуют в системе, привнося в нее 1 800 млн евро.

Сосредоточив внимание на цифровых кочевниках, Ана Мендес Годиньо говорит, что они «фундаментальные люди, способные открывать новые формы работы».

Она подчеркивает, что «мы должны сделать ставку, чтобы привлечь население в Португалию».

Для этих работников существует режим, который позволяет, «несмотря на то, что они работают в компаниях в США или где-либо в мире, они могут активно отчислять средства на социальное обеспечение», - подчеркивает министр.