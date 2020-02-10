Португалия: стрит-арт вдохнул новую жизнь в лиссабонские трущобы
В проекте принял участие российский граффити-художник.
Неожиданный эффект принес стрит-арт проект, реализованный лиссабонскими властями в районе Quinta do Mocho. После того, как стены домов одного из самых криминальных районов столицы превратились в галерею, здесь зафиксировали снижение преступности. Также отмечается, что в районе начали пользоваться популярностью различные культурные мероприятия.
Напомним, несколько лет назад хрущобы, располагающиеся неподалеку от аэропорта, решили украсить картинами стрит-арта. Когда-то комплекс малоэтажных зданий был построен для размещения 3000 человек из бывших португальских колоний и быстро превратился в криминальный район.
Лиссабонские власти пригласили художников с разных концов мира, среди которых был известный российский художник стрит-арта Константин Змогк. Московский граффити-художник известен по всему миру изображениями футуристических роботов. В результате стены домов превратились в красочные полотна, некоторые работы посвящены проблемам бедности и расизма.
Организаторы галереи добавляют, что «граффити не решили всех проблем», однако преобразили унылый район и «подняли самооценку его жителям».