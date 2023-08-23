Португалия: строители грозят забастовкой

Председатель Португальского строительного союза Альбано Рибейру сообщил, что организация представит Ассоциации гражданского строительства и общественных работ (AICCOPN) предложение о повышении заработной платы в среднем на 200 евро.

Главным аргументом является позиция, что «только при повышении заработной платы» профессионалам можно будет помешать покинуть Португалию.

«Например, квалифицированный рабочий-плотник зарабатывает 780 евро, руководитель - 850 евро, а инженер - 1100 евро», - подчеркнул Альбано Рибейру-

С новым предложением, которое профсоюз представит AICCOPN, инженер получит 1300 евро, мастер - 1050 евро, квалифицированный рабочий - 985 евро.

«Сотни работников увольняются каждый месяц, и без них многие общественные работы не могут быть продолжены - такие как переквалификация школ, больниц, например, железной дороги, и я даже не упомянул лиссабонский аэропорт», - сокрушается Альбано Рибейру.

Президент профсоюза также напомнил о жилищном кризисе в Португалии. «Сейчас строительный сектор должен строить для нужд страны более 90 000 домов, а строит только около 30 000 зданий» в год, потому что «нет рабочих», предупредил он.

Чиновник сказал, что, если AICCPN не даст ответа, они ожидают, что «рабочие, естественно, мобилизуются, остановятся, объявят забастовку и пойдут в ассоциацию, чтобы протестовать». Это нормально, это часть демократии, но люди все еще хотят этого избежать, добавил Альбано Рибейру.