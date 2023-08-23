Португалия: строители грозят забастовкой
Рабочие требуют повышения зарплаты на 200 евро, пригрозив объявить забастовку, если требования не будут выполнены.
Председатель Португальского строительного союза Альбано Рибейру сообщил, что организация представит Ассоциации гражданского строительства и общественных работ (AICCOPN) предложение о повышении заработной платы в среднем на 200 евро.
Главным аргументом является позиция, что «только при повышении заработной платы» профессионалам можно будет помешать покинуть Португалию.
«Например, квалифицированный рабочий-плотник зарабатывает 780 евро, руководитель - 850 евро, а инженер - 1100 евро», - подчеркнул Альбано Рибейру-
С новым предложением, которое профсоюз представит AICCOPN, инженер получит 1300 евро, мастер - 1050 евро, квалифицированный рабочий - 985 евро.
«Сотни работников увольняются каждый месяц, и без них многие общественные работы не могут быть продолжены - такие как переквалификация школ, больниц, например, железной дороги, и я даже не упомянул лиссабонский аэропорт», - сокрушается Альбано Рибейру.
Президент профсоюза также напомнил о жилищном кризисе в Португалии. «Сейчас строительный сектор должен строить для нужд страны более 90 000 домов, а строит только около 30 000 зданий» в год, потому что «нет рабочих», предупредил он.
Чиновник сказал, что, если AICCPN не даст ответа, они ожидают, что «рабочие, естественно, мобилизуются, остановятся, объявят забастовку и пойдут в ассоциацию, чтобы протестовать». Это нормально, это часть демократии, но люди все еще хотят этого избежать, добавил Альбано Рибейру.