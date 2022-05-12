Португалия: строители смогут менять цены в свою пользу

Указ, который готовит Правительство, предусматривает, что строительные компании будут просить пересмотреть цену работ, когда стоимость материалов или труда будет выше на 20%.

Строительные компании смогут пересмотреть не только цены, но и сроки договоров.

На карту поставлены меры, которые рассматривает исполнительная власть, чтобы справиться с растущими затратами на строительство.

Указ предусматривает, что «подрядчик может подать запрос на внеочередной пересмотр цены», когда материал, рабочая сила или оборудование, которые «представляют не менее 3% договорной цены», претерпевают изменение цены, «равное или превышающее 20% в год, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, более или менее».

Столкнувшись с запросом на пересмотр цены, у заказчика есть 20 дней, чтобы ответить, в противном случае запрос будет считаться принятым.