Португалия: строительное производство показало самый большой рост в ЕС

Август стал синонимом перерывов в строительстве как в Европейском союзе (ЕС), так и в еврозоне. Но, по данным Евростата, Португалия, помимо того, что противоречит этой тенденции, по-прежнему остается страной с наиболее значительным ростом среди государств-членов.

По оценкам Евростата, по сравнению с июлем, производство в строительном секторе с учетом сезонных колебаний в августе упало на 1,3% в еврозоне и на 1,8% в ЕС.

В анализе различных государств-членов и при сравнении с июлем Португалия была звездой. По данным Евростата, вопреки европейской тенденции, строительное производство на территории страны выросло на 2,4% за месяц , что представляет собой самый большой рост из всех. Также следует выделить Словакию (+1,9%) и Польшу (+1,6%), в то время как Швеция (-10,5%) и Венгрия (-5,9%) зарегистрировали наибольшее падение.

В свою очередь, по сравнению с августом прошлого года, Португалия, несмотря на то, что не зарегистрировала самый большой рост среди государств-членов, продемонстрировала рост на 2,8%, что свидетельствует о том, что сектор восстанавливается от последствий, вызванных пандемией.