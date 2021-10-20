Португалия: строительное производство показало самый большой рост в ЕС

Среда, 20 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: строительное производство показало самый большой рост в ЕС

Португалия пошла против европейской тенденции и увеличила производство на 2,4%.

Август стал синонимом перерывов в строительстве как в Европейском союзе (ЕС), так и в еврозоне. Но, по данным Евростата, Португалия, помимо того, что противоречит этой тенденции, по-прежнему остается страной с наиболее значительным ростом среди государств-членов.

По оценкам Евростата, по сравнению с июлем, производство в строительном секторе с учетом сезонных колебаний в августе упало на 1,3% в еврозоне и на 1,8% в ЕС.

В анализе различных государств-членов и при сравнении с июлем Португалия была звездой. По данным Евростата, вопреки европейской тенденции, строительное производство на территории страны выросло на 2,4% за месяц , что представляет собой самый большой рост из всех. Также следует выделить Словакию (+1,9%) и Польшу (+1,6%), в то время как Швеция (-10,5%) и Венгрия (-5,9%) зарегистрировали наибольшее падение.

В свою очередь, по сравнению с августом прошлого года, Португалия, несмотря на то, что не зарегистрировала самый большой рост среди государств-членов, продемонстрировала рост на 2,8%, что свидетельствует о том, что сектор восстанавливается от последствий, вызванных пандемией.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)