Португалия: строительство дома на 12 процентов дороже, чем год назад

Стоимость строительства продолжает расти. В марте строительство дома было на 11,6% дороже, чем год назад, свидетельствуют данные Национального статистического института (INE).

Этому росту способствовали цены на строительные материалы, которые за год подскочили на 15% .

В марте затраты на новое строительство выросли на 11,6% в годовом исчислении, ускорившись на три процентных пункта (пп) по сравнению с февралем, сообщает INE.

Как и в последние месяцы, эти показатели в основном обусловлены двумя факторами: подорожанием материалов и ростом стоимости рабочей силы.

Цены на материалы, используемые в строительстве, выросли на 15,3% (по сравнению с ростом на 10,3% в феврале). Среди материалов, которые в наибольшей степени способствовали этой эволюции, - сталь, керамические изделия, дизельное топливо, стекло, агломерат и пробковая плитка, а также древесина и древесные производные, все с ростом в годовом исчислении более чем на 20%, уточняет INE.

В свою очередь стоимость рабочей силы (вес в расчете 2,7 п.п.) в марте увеличилась на 6,4% против роста на 6,3%, наблюдавшегося в феврале.