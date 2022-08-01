Португалия: строительство нового аэропорта откладывается

Задержка объясняется требованием проведения новой Стратегической экологической оценки (СЭО) для оценки проектов с экологической, экономической и социальной точек зрения, как того требует руководитель социал-демократической партии.

Без СЭО строительство нового аэропорта рискует стать более дорогим из-за новых судебных дел, о чем свидетельствует иск, инициированный ассоциацией защитников окружающей среды Zero.

Новая стратегическая оценка займет не менее года, если ее будет проводить Национальная строительная лаборатория (LNEC).

LNEC является государственным органом, и нет необходимости объявлять открытый тендер для выбора субъекта.

Решение может быть выбрано, поскольку правительство и PSD рассматривают испанскую публичную компанию, отвечающую за предыдущий СЭО, как потенциальную заинтересованную сторону в бизнесе, что было бы несовместимо со справедливым решением.