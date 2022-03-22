Португалия: строительство выросло, но меньше, чем в среднем по Европе
Гражданское строительство в еврозоне выросло на 6,6%, а возведение зданий - на 3,5%.
Начало 2022 года стало синонимом роста строительства как в Европейском союзе (ЕС), так и в еврозоне.
В январе производство в секторе, по данным Евростата, выросло на 4%.
В ежемесячном анализе различных государств-членов по сравнению с декабрем 2021 года Польша показала самый большой рост из всех (+19%), опередив Германию (+10,1%) и Румынию (+8,3%).
На противоположной стороне находится Венгрия с самым большим падением (-8,3%), за ней следуют Бельгия и Нидерланды (оба с -1,3%) и Италия (-0,9%).
Португалия удержалась на значении ниже среднего по Европе, с ростом на 0,9%. По сравнению с январем 2021 года рост составил 2,6%.