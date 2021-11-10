Португалия: строительство жилья дороже, чем год назад

Строительство жилья никогда не было таким дорогим, как сегодня. Стоимость строительства взлетела до рекордного уровня, в основном из-за цен на материалы и затрат на рабочую силу.

По данным Национального института статистики (INE), в сентябре расчетное изменение индекса стоимости нового жилищного строительства (ICCHN) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 7,1%.

В том же месяце цены на материалы выросли на 8,9% (по сравнению с августовским ростом на 8,7%), а стоимость рабочей силы за год выросла на 4,6% (выше 4% в августе).

При рассмотрении более длительного периода был сделан вывод, что затраты на строительство на 18,27% выше цен, зафиксированных в 2015 году.

В этом случае рост больше связан с повышением зарплат, а не с материалами.