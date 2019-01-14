Португалия: студентов - оправдали

Все четверо студентов Университета Минью, которых судили за предполагаемое убийство по неосторожности, в результате обрушения стены, трех их коллег - оправданы.

Председательствующий судья Паулу Родригеш счел, что «ответственность подсудимых за обрушение этой структуры городской планировки не была доказана».

Оправдательный приговор соответствует позиции прокуратуры в заключительных обвинениях, в которых Прокурор Республики просила оправдать подсудимых, «поскольку не было возможности определить причины обрушения стены».

Адвокаты защиты также просили оправдания, утверждая, что «кто должен сидеть на скамье подсудимых - так это администратор кондоминиума, пользовавшегося стеной (цементной конструкцией, на которой с 2012 года были установлены десятки почтовых ящиков), и двое сотрудников муниципалитета Браги».

События восходят к 23 апреля 2014 г., когда, чтобы отпраздновать победу в «войне курсов», во время студенческого ритуала, четыре студента Университета Минью взобрались на стену, которая обрушилась и погребла под собой трех студентов в возрасте от 19 до 21 года, которые находились у основания.

Прокуратура обвинила четырех студентов в убийстве по неосторожности, но в мае 2017 года, в ходе первого судебного разбирательства по делу, Суд Браги оправдал их. Поскольку прокуратура обжаловала вердикт, по требованию апелляционного суда Гимарайша был проведен повторный судебный процесс. В ходе него в Национальной лаборатории гражданского строительства (LNEC) была запрошена экспертиза обломков стены, чтобы определить истинные причины обрушения. Однако в LNEC заявили, что провести экспертизу невозможно и, таким образом, повторное разбирательство вновь сосредоточилось лишь на заслушивании свидетелей. В результате оправдательный приговор был подтвержден.

В ходе слушаний администратор кондоминиума заявил, что «в 2010 году он уже предупреждал муниципалитет Браги о риске обрушения конструкции», на которой имелись «трещины», а также она представляла «некоторый уклон», призвав к принятию мер по обеспечению безопасности прохожих. «Но я так и не получил ответа», - заявил тот же свидетель, подчеркнув, что «кондоминиум не производил никаких работ, ибо полагал, что стена не относится к зданию, будучи расположенной на улице».