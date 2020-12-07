Португалия: студенты из-за рубежа могут продлить ВНЖ онлайн

Понедельник, 07 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: студенты из-за рубежа могут продлить ВНЖ онлайн

Информацию обнародовала Служба по делам иностранцев и границ (SEF).

Согласно ей, иностранные студенты, получающие высшее образование в Португалии, теперь могут автоматически продлевать свой Вид на жительство онлайн (www.sef.pt).

Согласно сообщению, опубликованному SEF, «зарубежные студенты университетов и политехнических вузов теперь смогут получить доступ к функции «Автоматическое продление» Вида на жительство в «Личном кабинете» на портале SEF».

Впоследствии SEF проведет «все консультации по вопросам безопасности для подтверждения соответствия заявителя необходимым требованиям», а также консультации с базами данных.

После оплаты пошлины студент получит Вид на жительство по своему адресу.

«Таким образом, SEF соблюдает положения Постановления № 10944/2020 от 8 ноября, которые предусматривали принятие внутренних процедур, необходимых для расширения автоматического продления Видов на жительство, предусмотренных статьей 91 действующего Закона об иностранцах», - говорится в сообщении SEF, направленном в СМИ.

Напомним, что в июле 2020 г. SEF запустил новую функцию автоматического продления Вида на жительство для работающих/занимающихся профессиональной деятельностью граждан, и на сегодняшний день с помощью нового инструмента продлено уже 66 тысяч ВНЖ.

Отметим также, что визы и документы, связанные с пребыванием иностранных граждан на территории Португалии, срок действия которых истек 24 февраля 2020 г., принимаются до 31 марта 2021 года.

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