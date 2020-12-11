Португалия: студенты Порту требуют отменить плату за обучение

Пятница, 11 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: студенты Порту требуют отменить плату за обучение

Также в числе требований своевременная выплата стипендий и повышение качества преподавания.

Десятки студентов вышли 11 декабря на улицы, несмотря на дождь. Представители Университета Порту, политехнических институтов и частных университетов потребовали большего количества резиденций, лучших условий и повышения качества занятий.

Пандемия помогла выявить существующие проблемы, которые раньше пытались замалчивать: в общежитиях сокращают количество кроватей, модели финансирования не выдерживают критики, стипендия мала и выплачивается с задержками, а сам уровень преподавания катастрофически снизился.

«Здания учебных заведений не получают необходимого ремонта и разрушаются - например, здания факультетов права и изящных искусств так сильно разрушены, что студенты не могут там учиться», - сетуют участники акции протеста.

Студенты негодуют, что до сих пор есть люди, которые ждут, чтобы узнать, когда они получат стипендии, но долги только увеличиваются.

«Почти половина студентов высших учебных заведений в Порту учатся в частных колледжах, и правда в том, что не все, кто посещает их, богаты. Плата за обучение очень высокая, а учеба очень трудная, что вынуждает родителей платить больше, а некоторым студентам приходится работать, чтобы учиться», - недоумевают участники акции.

Протестующие уверены, что решение этих системных трудностей вовсе не в недостатке финансирования, которое пытаются наладить за счет студентов, а в игнорировании проблем высшей школы на самом высоком уровне.

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