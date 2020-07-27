Португалия: студенты-повара делятся едой с нуждающимися

Отель и школа туризма Algarve (EHTA) поставляет готовые блюда и остатки пищи, приготовленные студентами на практических занятиях. В том числе продукты, которые использовались для обучения, но нуждаются в скорой утилизации.

Чтобы избежать напрасных «пищевых отходов», Refood делится едой с нуждающимися семьями. Продукты остаются свежими и съедобными, многие из них отсутствуют у обычных людей. Например, на практических уроках классы по выпечке производят десятки десертов.

Refood – добровольное движение, открывшее несколько центров на территории Португалии, занимается ликвидацией «пищевых отходов», сбором и последующей раздачей продуктов малоимущим гражданам.

«Мы стремимся продвигать это партнерство. У нас на складе имеются лишние товары, и мы знаем, что есть те, кто в них нуждается. На прошлой неделе мы с учениками готовили рыбу, на этой неделе будет кролик», - поделился шеф-повар EHTA.

Центр Refood отмечает стремительное увеличение числа людей, которым нужна продовольственная помощь. Главной причиной стал кризис, вызванный пандемией Covid-19, из-за него снизилась туристическая активность и возросло количество безработных.

EHTA подсчитала, что за два месяца число людей, получающих продовольственную помощь из центра Refood, удвоилось и теперь достигает 300 человек, из которых около 100 детей.

Пока проводятся практические занятия, EHTA будет оказывать поддержку различным организациям и учреждениям, которые еженедельно предоставляют продовольственную помощь малоимущим семьям. С началом учебного года поддержка вновь станет регулярной.