Португалия: студенты все чаще обедают в столовых

Повышение цен побуждает студентов больше прибегать к услугам столовых, таких как «Cantina Velha» в Лиссабонском университете.

Раньше здесь подавали около 400 обедов в день, а сейчас их количество составляет около 1600.

В столовых Лиссабонского университета (UL) цена обеда составляет 2,80 евро, то есть «это дешевле, чем еда, приготовленная дома», - сказал Элдер Семеду из Генерального совета UL.

По его словам, инфляция также влияет на жизнь студентов, «которые жалуются, что раньше они платили около 60 центов за банку тунца, а теперь платят 1,5 евро».

Тунец - лишь один из примеров недавнего роста цен, поскольку стоимость продуктовой корзины увеличилась на 22% за последний год.

Для многих студентов решение проблемы - университетские столовые, где обед состоит из супа, основного блюда и фруктов.

Элдер Семеду рассказал, что даже микроволновые печи, которые раньше использовались очень часто, теперь используются редко.

Ситуация может ухудшиться в следующем учебном году, если правительство не изменит действующее законодательство, которое определяет, что стоимость питания в столовых индексируется по МСФО (Индекс социальной поддержки).