Португалия: судно Transtejo спасло троих мужчин

Кораблекрушение произошло во время плавания в проливе Баррейру на реке Тежу, сообщило Национальное морское управление.

Согласно пресс-релизу, 18 сентября трое мужчин португальского гражданства в возрасте от 23 до 44 лет были спасены «после того, как прогулочное судно опрокинулось, предположительно из-за удара волны, во время плавания по каналу Баррейро на реке Тежу».

Люди были немедленно спасены находившимся поблизости пассажирским транспортным судном Transtejo, которое доставило их к речному терминалу на Террейру-ду-Пасу в Лиссабоне.

На речном терминале в Террену-ду-Пасу сотрудники местного командования морской полиции Лиссабона обнаружили, что трое мужчин были физически здоровы и не нуждались в медицинской помощи.