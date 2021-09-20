Португалия: судно Transtejo спасло троих мужчин

Понедельник, 20 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: судно Transtejo спасло троих мужчин

Пассажирское судно Transtejo спасло троих мужчин, потерпевших кораблекрушение в реке Тежу.

Кораблекрушение произошло во время плавания в проливе Баррейру на реке Тежу, сообщило Национальное морское управление.

Согласно пресс-релизу, 18 сентября трое мужчин португальского гражданства в возрасте от 23 до 44 лет были спасены «после того, как прогулочное судно опрокинулось, предположительно из-за удара волны, во время плавания по каналу Баррейро на реке Тежу».

Люди были немедленно спасены находившимся поблизости пассажирским транспортным судном Transtejo, которое доставило их к речному терминалу на Террейру-ду-Пасу в Лиссабоне.

На речном терминале в Террену-ду-Пасу сотрудники местного командования морской полиции Лиссабона обнаружили, что трое мужчин были физически здоровы и не нуждались в медицинской помощи.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)