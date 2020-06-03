Португалия: суды возобновляют деятельность после карантина

В Министерстве юстиции заявили, что теперь во всех зданиях суда будут действовать новые санитарные правила. Все присутствующие на заседании обязаны носить маски, а в помещениях должны присутствовать дезинфицирующие гели. В Министерстве пообещали, что при возвращении к прежнему режиму работы будут учитывать техническое состояние помещений и эпидемиологическую обстановку.

Однако, Ассоциация профсоюзов судей уже высказала обеспокоенность по поводу безопасности людей, отметив, что она «далеко не гарантирована», а во многих зданиях имеются проблемы с техническим оснащением.

«Не во всех судах предоставляются услуги по уборке и дезинфекции помещений. Есть много залов суда, которые не позволяют проводить заседание в присутствии 20-30 человек», - рассказал лидер профсоюза Мануэль Соареш.

Профсоюзные активисты также отметили, что средства индивидуальной защиты не предоставляются адвокатам и свидетелям. Им предлагается приобретать их в автоматах по завышенной цене. Например, стоимость маски составляет один евро.