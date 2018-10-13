Португалия: судят разносчицу заболевания...

Ее обвиняют в преступлении с формулировкой «распространение болезни», поскольку она несколько дней пробыла в общественных местах без какой-либо защитной маски, будучи зараженной туберкулезом.

Ответчица, которая живет в Анадии, в суд не явилась, и в отношении нее был выдан ордер на арест.

Факты восходят к маю 2017 года, когда органу здравоохранения стало известно, что сожитель обвиняемой был госпитализирован в больницу Коимбры по подозрению в туберкулезе легких.

Согласно обвинительному заключению Государственной прокуратуры (MP), подсудимая была подвергнута рентгеновскому снимку, который показал, что она также инфицирована туберкулезом легких, и с тех пор женщина начала получать лечение в амбулаторном режиме. Ей было разъяснено, что она может выходить из дома только в маске для лица, которая была ей предоставлена, чтобы предотвратить возможность заражения.

Согласно расследованию, «ответчица соблюдала терапевтический режим до 24 июня 2017 г., после чего начала отсутствовать по адресу местожительства без какого-либо сообщения в медицинские службы о соответствующем местонахождении, и начала посещать улицы и общественные помещения без приема лекарств и без защитной маски».

В связи с этим, согласно MP, в судебном порядке была запрошена принудительная госпитализация обвиняемой. В результате 3 июля женщина - без защитной маски - была задержана в Mogofores, муниципалитет Анадия, и доставлена в больницу Авейру, где она оставалась до 31 июля.

Согласно обвинению, у подсудимой имелись «обширные радиологические поражения в легких, с высоким риском заражения», а во время госпитализации она должна была оставаться в боксе в «полной респираторной изоляции».

MP утверждает, что «ответчица прекрасно понимала, что она заражена туберкулезом и находится в самой заразной фазе этого заболевания и может передать эту болезнь кому угодно, просто кашляя или при контакте слюны с посудой и пр., представляя особый риск для детей, пожилых людей и больных раком».