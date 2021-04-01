Португалия: сухопутная граница с Испанией останется закрытой

Премьер-министр объявил в четверг, что сухопутная граница между Португалией и Испанией останется закрытой из-за пандемии Covid-19.

«Наземные границы с Испанией останутся закрытыми за теми исключениями, которые были согласованы ранее», - сказал Антониу Кошта на пресс-конференции, состоявшейся после заседания совета министров.

Премьер-министр отметил, что с начала действия чрезвычайного положения Португалия и Испания «были образцовыми» в управлении сухопутной границей.

«Мы одни из немногих европейских стран, которые всегда систематически приходили к соглашению об управлении общей границей без односторонних мер со стороны той или иной страны, и мы будем продолжать поддерживать это», - сказал Кошта.

Граница с Испанией была закрыта с 31 января из-за пандемии Covid-19, с перемещением между двумя странами только в разрешенных пунктах для международных грузов, сезонных рабочих, а также аварийно-спасательных машин и экстренных служб.