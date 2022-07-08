Португалия: сухость и жара приносят пожары
Более 50 районов в девяти областях находятся в ситуации максимальной пожарной опасности.
Внутри страны, особенно в южном регионе, а также в долинах Тежу и Дору, температура должна достичь значений выше 40 градусов с пятницы, местами достигая 42 градусов.
По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA ), более 50 муниципалитетов в округах Фару, Браганса, Вила-Реал, Гуарда, Коимбра, Визеу, Каштелу-Бранку, Сантарен и Порталегре представляют в этот четверг максимальную опасность сельских пожаров.
IPMA также поместила несколько муниципалитетов во всех районах материковой Португалии в группу очень высокого и высокого риска возникновения пожаров в сельской местности.
По прогнозу IPMA, пожароопасность в некоторых регионах континента ухудшится как минимум до понедельника.
В ближайшие дни континентальная Португалия столкнется с устойчивой жаркой погодой, которая должна вызвать волну тепла во многих районах территории.
Повысится и минимальная температура, предсказывая сохранение тропических ночей (минимум выше 20°С) на большей части территории.
«Эти метеоусловия, также связанные с низкими значениями относительной влажности воздуха, также приведут к значительному увеличению опасности сельских пожаров на севере и в центре, а также во внутренних районах Алгарве», - предупреждает IPMA.
Пожарная опасность, определенная IPMA, имеет пять уровней, от минимального до максимального.
Расчеты получены из температуры воздуха, относительной влажности, скорости ветра и количества осадков за последние 24 часа.