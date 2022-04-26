Португалия: сумма возмещения по автоваучерам превысила 117,5 млн евро

Autovoucher, запущенный в начале ноября, начал с предоставления возмещения в размере 10 центов за литр до лимита в 50 литров топлива в месяц потребителям, зарегистрированным на платформе IVAucher.

Мера была рассчитана на пять месяцев, с ноября 2021 года по март 2022 года, однако, учитывая рост цен, правительство решило повысить выплаты с 10 до 40 центов.

Правительство уже объявило, что автоваучер будет действовать до конца апреля и не будет продлен.

Однако с мая запланирована новая мера по снижению комиссий интернет-провайдеров на сумму, аналогично тому, как сейчас происходит сбор 13% (вместо 23%) НДС на топливо.