Португалия: сумма возмещения по автоваучерам превысила 117,5 млн евро

Вторник, 26 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: сумма возмещения по автоваучерам превысила 117,5 млн евро

Число участников программы Autovoucher превысило три миллиона абонентов, сообщило Министерство финансов.

Autovoucher, запущенный в начале ноября, начал с предоставления возмещения в размере 10 центов за литр до лимита в 50 литров топлива в месяц потребителям, зарегистрированным на платформе IVAucher.

Мера была рассчитана на пять месяцев, с ноября 2021 года по март 2022 года, однако, учитывая рост цен, правительство решило повысить выплаты с 10 до 40 центов.

Правительство уже объявило, что автоваучер будет действовать до конца апреля и не будет продлен.

Однако с мая запланирована новая мера по снижению комиссий интернет-провайдеров на сумму, аналогично тому, как сейчас происходит сбор 13% (вместо 23%) НДС на топливо.

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