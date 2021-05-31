Португалия: Super Bock Super Rock перенесен на 2022 год

Фестиваль Super Bock Super Rock, который должен был пройти на пляже Меку в Сезимбре 15, 16 и 17 июля этого года, перенесен на июль 2022 года, объявил промоутер Música no Coração.

«Это чрезвычайно трудное решение. В течение последних нескольких месяцев мы работали вместе с правительством и органами здравоохранения, но существуют ограничения на международное распространение, вынуждая большую часть артистов перенести свои туры на 2022 год. Это делает невозможным проведение Super Bock Super Rock в этом году», - сказано в заявлении организации.

Объявлены новые даты проведения: 14, 15 и 16 июля 2022 года.

Организатор напоминает, что билеты, приобретенные на 2020 и 2021 год, будут действительны на мероприятие в 2022 году, а возмещение возможно в течение 14 рабочих дней после запланированной даты фестиваля только для билетов, приобретенных в 2020 году.

Однако организация призывает не сдавать билеты: «Тот, кто оставит себе билет, купленный на фестиваль в 2022 году, внесет ценный вклад в сектор, который признан одним из наиболее пострадавших от пандемии».