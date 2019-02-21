Португалия: супермаркеты Lidl прекратят продажу пластиковых пакетов

Четверг, 21 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: супермаркеты Lidl прекратят продажу пластиковых пакетов

Стоимость бумажных пакетов будет составлять 10 и 14 центов.

В Португалии немецкая сеть супермаркетов Lidl перестанет продавать пластиковые пакеты во всех своих магазинах. Нововведение будет осуществляться поэтапно.

Первыми от продажи полиэтиленовых пакетов откажутся супермаркеты на севере страны, в мае этого года. В течение 2019 года замена на бумажные пакеты произойдет во всех магазинах сети в стране.

Таким образом сеть Lidl откажется от продажи 25 миллионов полиэтиленовых пакетов ежегодно.

В сообщении представителей Lidl также говорится, что они успешно провели эксперимент с отказом от пластиковых пакетов в 12 магазинах страны.

Вместо привычных полиэтиленовых на кассах будут предлагать бумажные пакеты среднего и большого размеров. Стоимость пакетов будет составлять 10 и 14 центов.

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