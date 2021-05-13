Португалия: светофор для дальтоников установлен в Лиссабоне

На четырех пешеходных переходах в центре Лиссабона всякий раз, когда включаются светофоры для пешеходов, теперь видны символы, помогающие людям с дальтонизмом различать цвета.

Код ColorADD был создан португальцем Мигелем Нейвой несколько лет назад, для людей, которым сложно различать цвета, Вы могли видеть треугольники ColorADD в метро Порту и ряде других мест, недаром система признана и действует в 135 странах мира.

Нынешние светофоры для пешеходов на пересечении Avenida da República и Avenida Duque de Ávila, а также еще трех перекрестков в этом районе Лиссабона, были заменены другой оптикой с символами для дальтоников.

В коде ColorADD и на светофоре красный цвет соответствует треугольнику, направленному вверх, а зеленый - диагонали с треугольником, направленным вниз.

В рамках этого пилотного проекта, партнерства между EMEL, ColorADD и производителем светофоров ETRA, теперь предполагается «протестировать применение кода на светофоре». «Мы будем отслеживать влияние и результаты, а затем оценим, имеет ли смысл расширяться до остальной части города», - объясняет представительница EMEL Франсишка Рамальоза.

После Лиссабона местами установки новых светофоров станут Лоуреш, Амадора и Порту, а также города Испании.