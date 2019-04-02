Португалия: святая неделя в Обидуш

Она привлекает в город огромное количество посетителей, движимых верой и интересом к культурно-историческим памятникам.

Празднества начинаются процессией Третьего ордена Франциска (Procissão da Ordem Terceira), у которой многовековая история. Она проводится в начале Великого поста, непременный атрибут мероприятия — носилки, роскошно украшенные цветами. В Пальмовое воскресенье (domingo de Ramos) проводится процессия Сеньор-душ-Пассуш (Senhor dos Passos ), следующая по некоторым улицам города, внутри и снаружи городских стен Обидуша и завершающаяся в церкви Милосердия (Igreja da Misericórdia), возле импровизированной Голгофы — холма, на котором был распят Иисус.

Кульминация торжеств — впечатляющая процессия Погребения Христа (Procissão do Enterro do Senhor), которая проводится в Святую пятницу. Процессия освещается только несколькими факелами, установленными в главных местах религиозного шествия. Торжественные церемонии завершаются в Пасхальное воскресенье Евхаристической процессией (Procissão Eucarística), на которой представлены различные церковные приходы и территории, на которых они расположены.

Время проведения: с 14 по 21 апреля

Место проведения: Óbidos