Португалия: связь на 21 процент дороже, чем в среднем по Европе

По данным Евростата, Португалия - восьмая страна Европейского Союза, где цены на связь самые высокие. Португальские коммуникационные предложения на 21,4% дороже, чем в среднем для 27 государств-членов.

Эти данные включают цены на телефонное и факсимильное оборудование, предоставление доступа в Интернет, услуги мобильной и фиксированной телефонной связи, телекоммуникационные пакеты, а также почтовые цены. Бельгия - страна с самой дорогой связью (на 76% выше среднего показателя по Европе), а Румыния - с самой дешевой (на 62% ниже среднего).

Публикация этих официальных данных обещает разжечь дискуссию о ценах на телекоммуникации в Португалии. Как правило, эта информация используется отраслевым регулятором Anacom, чтобы указать, что цены на телекоммуникации в стране растут и выше, чем в среднем по Европе.

Но результаты отвергаются операторами, которые считают, что данные Евростата не дают фактической картины, сравнивая несопоставимые предложения и рынки.

После Бельгии самые дорогие услуги связи зафиксированы в Греции, Ирландии, Люксембурге и Швеции.