Португалия сыграла вничью с Сербией

Вторник, 26 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия сыграла вничью с Сербией

Португалия без Роналду не смогла дожать Сербию в матче отбора к Евро-2020.

Сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Сербии в матче квалификации чемпионата Европы — 2020, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Стоит отметить, что счет в матче открыла Сербия уже на 7-й минуте. Душан Тадич уверенно реализовал назначенный в ворота Португалии пенальти. Сравнять португальская команда смогла уже в конце первого тайма, когда точен оказался Данилу Перейра, пишет gazeta.ru.

Стоит отметить, что с 30-й минуты Португалия осталась без своего лидера. Криштиану Роналду был заменен из-за травмы.

Ранее Украина одолела Люксембург в матче квалификации Евро-2020.

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