Португалия: сын экс-полицейского убит грабителями в Лиссабоне

Среда, 08 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: сын экс-полицейского убит грабителями в Лиссабоне

Подозреваемые в убийстве задержаны.

Накануне полиция задержала трех подозреваемых в убийстве 24-летнего лиссабонца Педру Фоншека. Преступление произошло в районе Campo Grande. По сообщениям СМИ, убитый являлся сыном бывшего сотрудника судебной полиции (Polícia Judiciária).

Нападение с целью ограбления было совершено в людном месте недалеко от ресторана McDonald's. Молодой человек вышел из заведения и направился к своей машине, в этот момент его атаковали трое преступников. Фоншека оказал сопротивление злоумышленникам, после чего получил удар ножом. Очевидцы вызвали «скорую», однако парень скончался на месте.

Сообщается, что подозреваемые были задержаны недалеко от Синтры. По некоторым данным злоумышленникам, еще не исполнилось 18 лет.

Расследованием занимается Polícia Judiciária Лиссабона. Полицейские и прокуратура устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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