Португалия: сын Роналду завел аккаунт и стал звездой Instagram

Первой записью, которая была опубликована сыном известного футболиста, стало его приветствие на нескольких языках. К 15.17 мск 25 февраля видео набрало более двух миллионов просмотров. Также Криштиану-младший выложил фото с отцом, братом и сестрами и подписался на пять аккаунтов. Помимо отца, в подписках — аккаунт Джорджины Родригес, бабушки Марии Долореш, клуба «Ювентус» и друга семьи, бывшего футболиста Мигеля Пайшау.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о том, что футболист Криштиану Роналду включил свою возлюбленную и мать своего ребенка Джорджину Родригес в завещание.