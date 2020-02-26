Португалия: сын Роналду завел аккаунт и стал звездой Instagram

Среда, 26 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: сын Роналду завел аккаунт и стал звездой Instagram

Сын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, Криштиану-младший, создал аккаунт в соцсети Instagram и меньше, чем за сутки, на него подписались 577 тысяч человек.

Первой записью, которая была опубликована сыном известного футболиста, стало его приветствие на нескольких языках. К 15.17 мск 25 февраля видео набрало более двух миллионов просмотров. Также Криштиану-младший выложил фото с отцом, братом и сестрами и подписался на пять аккаунтов. Помимо отца, в подписках — аккаунт Джорджины Родригес, бабушки Марии Долореш, клуба «Ювентус» и друга семьи, бывшего футболиста Мигеля Пайшау.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о том, что футболист Криштиану Роналду включил свою возлюбленную и мать своего ребенка Джорджину Родригес в завещание. 

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)