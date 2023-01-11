Португалия: такого на плотине Кайя не было 10 лет

Среда, 11 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: такого на плотине Кайя не было 10 лет

Плотина Кайя в Кампо-Майор во вторник начала производить поверхностные сбросы воды, которых не было более 10 лет.

Шлюзы открылись при заполнении хранилища выше 98%, чего не было более 10 лет. Это связано с обрушившимся на страну дождем.

«Это очень эмоциональный день - быть здесь и наблюдать, как разгружается плотина», - признает Ассоциация бенефициаров Кайи.

В конце лета перспективы были совсем не обнадеживающими, гарантируя лишь экологический поток и снабжение населения. Орошение, казалось, было поставлено под угрозу, и сценарий сильной засухи стал реальностью.

Теперь последующие несколько лет гарантированы с точки зрения ирригации и общественного снабжения.

Плотина Кайя была построена в 1963 году и способна хранить 190 миллионов кубических метров воды, снабжая муниципалитеты Элваш, Кампо-Майор, Аррончес и Монфорте в районе Алту-Алентежу.

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