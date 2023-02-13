Португалия: такси могут установить цены для аэропортов, Рождества и Нового года

Из-за этого с 1 июля на поездки на такси могут действовать специальные цены. Эта мера является частью предложенного закона о пересмотре регулирования сектора, внесенного правительством в парламент.

В дополнение к общему регулированию советы смогут определить семь типов тарифов, которые должны быть одобрены Управлением мобильности и транспорта (AMT).

Могут быть фиксированные цены на поездки на такси, которые начинаются в аэропортах и ​​круизных терминалах, согласно предлагаемому закону, опубликованному на веб-сайте парламента.

Например, в аэропорту Понта-Делгада в автономном районе Азорских островов на несколько лет были установлены фиксированные тарифы на рейсы в различные пункты назначения и из них, внутри города и за его пределами.

Тарифы в одну сторону также могут быть определены «для определенных выбранных маршрутов», а также сезонные значения «в регионах с сильной туристической привлекательностью».

Возможность назначать цены на праздничные даты, такие как «Рождество, Новый год или муниципальные праздники», также останется открытой.

Поездки на такси также могут быть частью туристических пакетов «в сочетании с ежемесячными билетами на общественный транспорт или услугами совместной мобильности», как указано в предлагаемом законе. Также будет возможность создания прогрессивных тарифов.