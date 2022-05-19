Португалия: такси подорожает

Соглашение об этом подписано между Генеральным директоратом экономической деятельности, ANTRAL и Португальской федерацией такси и уже одобрено правительством.

Согласно заявлению канцелярии министра экономики и моря, государственный секретарь по туризму, торговле и услугам Рита Маркеш уже утвердила конвенцию, обновляющую тарифы на предоставление услуги перевозки пассажиров в такси.

В договоре было учтено увеличение индекса потребительских цен, зарегистрированное в период с января 2012 года по январь 2022 года, поясняется в примечании.

В заявлении также подчеркивается, что с января 2013 года тарифы на такси не обновлялись.